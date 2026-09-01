Informations pratiques

Coingt

Brocante à Coingt

Coingt Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des fêtes de Coingt organise une brocante de 8 h à 18 h.

Animation musicale Donclovis et initiation au djembé.

Emplacement gratuit. Buvette et petite restauration.

Le comité des fêtes de Coingt organise une brocante de 8 h à 18 h.

Animation musicale Donclovis et initiation au djembé.

Emplacement gratuit. Buvette et petite restauration. .

Coingt 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 67 27

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English :

The Coingt Festival Committee is organizing a flea market from 8 a.m. to 6 p.m.

Musical entertainment by Donclovis and an introductory djembe workshop.

Free booths. Refreshments and light snacks available.

L’événement Brocante à Coingt Coingt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache