Brocante à Coingt Coingt
dimanche 13 septembre 2026 · Coingt
Informations pratiques
Coingt
Brocante à Coingt
Coingt Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le comité des fêtes de Coingt organise une brocante de 8 h à 18 h.
Animation musicale Donclovis et initiation au djembé.
Emplacement gratuit. Buvette et petite restauration.
Le comité des fêtes de Coingt organise une brocante de 8 h à 18 h.
Animation musicale Donclovis et initiation au djembé.
Emplacement gratuit. Buvette et petite restauration. .
Coingt 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 67 27
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English :
The Coingt Festival Committee is organizing a flea market from 8 a.m. to 6 p.m.
Musical entertainment by Donclovis and an introductory djembe workshop.
Free booths. Refreshments and light snacks available.
L’événement Brocante à Coingt Coingt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache