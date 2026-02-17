Brocante à Courbillac Stade municipal de Courbillac Courbillac
Brocante à Courbillac Stade municipal de Courbillac Courbillac dimanche 3 mai 2026.
Stade municipal de Courbillac Grand rue Courbillac Charente
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
2€ le mètre linéaire
Gratuit pour les visiteurs
Restauration et buvette sur place
Dimanche 3 mai dès 6h
Stade municipal de Courbillac Grand rue Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 95 26
English :
2? per linear metre
Free for visitors
Food and refreshments on site
Sunday May 3rd from 6 am
Courbillac municipal stadium
