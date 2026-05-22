Coyolles

Brocante à Coyolles

2 Rue du Vieux Château Coyolles Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante du village organisée par l’Association culturelle pour le développement de Coyolles. Restauration et buvette sur place. Retrouvez également au château de Coyolles un marché campagnard ainsi que des créateurs, artistes et artisans locaux pour des ateliers découverte. Entrée libre de 9h à 18h

Brocante du village organisée par l’Association culturelle pour le développement de Coyolles. Restauration et buvette sur place. Retrouvez également au château de Coyolles un marché campagnard ainsi que des créateurs, artistes et artisans locaux pour des ateliers découverte. Entrée libre de 9h à 18h .

2 Rue du Vieux Château Coyolles 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 72 51 65 acdc02600@orange.fr

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English :

Village flea market organized by the Association culturelle pour le développement de Coyolles. Catering and refreshments on site. The Château de Coyolles will also host a country market, as well as local designers, artists and craftspeople for discovery workshops. Free admission from 9am to 6pm

L’événement Brocante à Coyolles Coyolles a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois