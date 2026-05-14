Brocante à Cuisy-en-Almont Cuisy-en-Almont
Brocante à Cuisy-en-Almont Cuisy-en-Almont dimanche 7 juin 2026.
Cuisy-en-Almont
Brocante à Cuisy-en-Almont
Rue Dessigny Cuisy-en-Almont Aisne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner à la brocante de Cuisy-en-Almont !
Une journée conviviale vous attend avec exposants, bonnes affaires, objets anciens, déco, vêtements, jouets et trésors à petits prix …
Buvette et restauration sur place
Ambiance familiale et villageoise
Rue Dessigny 02200 Cuisy-en-Almont
Les précédentes éditions accueillaient plusieurs dizaines d’exposants avec restauration
Venez chiner à la brocante de Cuisy-en-Almont !
Une journée conviviale vous attend avec exposants, bonnes affaires, objets anciens, déco, vêtements, jouets et trésors à petits prix …
Buvette et restauration sur place
Ambiance familiale et villageoise
Rue Dessigny 02200 Cuisy-en-Almont
Les précédentes éditions accueillaient plusieurs dizaines d’exposants avec restauration .
Rue Dessigny Cuisy-en-Almont 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 51 93 11 Cuisyenfetes@laposte.net
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English :
Come and bargain-hunt at the Cuisy-en-Almont flea market!
A convivial day awaits you, with exhibitors, bargains, antiques, decorations, clothes, toys and treasures at low prices?
Refreshments and catering on site
Family and village atmosphere
Rue Dessigny ? 02200 Cuisy-en-Almont
Previous editions have welcomed dozens of exhibitors with catering
L’événement Brocante à Cuisy-en-Almont Cuisy-en-Almont a été mis à jour le 2026-05-14 par CA GrandSoissons