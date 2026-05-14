Cuisy-en-Almont

Brocante à Cuisy-en-Almont

Rue Dessigny Cuisy-en-Almont Aisne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner à la brocante de Cuisy-en-Almont !

Une journée conviviale vous attend avec exposants, bonnes affaires, objets anciens, déco, vêtements, jouets et trésors à petits prix …

Buvette et restauration sur place

Ambiance familiale et villageoise

Rue Dessigny 02200 Cuisy-en-Almont

Les précédentes éditions accueillaient plusieurs dizaines d’exposants avec restauration

Venez chiner à la brocante de Cuisy-en-Almont !

Une journée conviviale vous attend avec exposants, bonnes affaires, objets anciens, déco, vêtements, jouets et trésors à petits prix …

Buvette et restauration sur place

Ambiance familiale et villageoise

Rue Dessigny 02200 Cuisy-en-Almont

Les précédentes éditions accueillaient plusieurs dizaines d’exposants avec restauration .

Rue Dessigny Cuisy-en-Almont 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 51 93 11 Cuisyenfetes@laposte.net

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English :

Come and bargain-hunt at the Cuisy-en-Almont flea market!

A convivial day awaits you, with exhibitors, bargains, antiques, decorations, clothes, toys and treasures at low prices?

Refreshments and catering on site

Family and village atmosphere

Rue Dessigny ? 02200 Cuisy-en-Almont

Previous editions have welcomed dozens of exhibitors with catering

L’événement Brocante à Cuisy-en-Almont Cuisy-en-Almont a été mis à jour le 2026-05-14 par CA GrandSoissons