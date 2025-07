Brocante à Dozulé Dozulé

Brocante à Dozulé Dozulé vendredi 15 août 2025 06:00:00.

Brocante à Dozulé

Place du haras Dozulé Calvados

Début : 2025-08-15 06:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-15

Venez chiner lors de cette brocante et repartez avec trésors et pépites !

Buvette et restauration sur place.

Place du haras Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 6 75 86 86 36

English : Brocante à Dozulé

Come and browse at this flea market and leave with treasures and nuggets!

Refreshments and catering on site.

German : Brocante à Dozulé

Kommen Sie und stöbern Sie bei diesem Flohmarkt und nehmen Sie Schätze und Nuggets mit nach Hause!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a curiosare in questo mercatino delle pulci e andate via con tesori e pepite!

Ristoro e catering in loco.

Espanol :

Venga a buscar gangas a este mercadillo y váyase con tesoros y pepitas de oro

Refrescos y catering in situ.

