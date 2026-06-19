UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain dimanche 6 septembre 2026.

Adresse
Rue Saint-Médard
Ville
02120 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
Département
Aisne
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain

Rue Saint-Médard Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez chiner à Flavigny. Restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservation en Mairie de Flavigny au 03 23 61 13 13. Emplacement 6m gratuit.
Venez chiner à Flavigny. Restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservation en Mairie de Flavigny au 03 23 61 13 13. Emplacement 6m gratuit.   .

Rue Saint-Médard Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 13 13  flavigny.beaurain@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse the flea market in Flavigny. Food and refreshments available on site.
For more information and reservations, contact the Flavigny Town Hall at 03 23 61 13 13. Free 6-meter booth space.

L’événement Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Thiérache