Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain dimanche 6 septembre 2026.
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain
Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain
Rue Saint-Médard Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner à Flavigny. Restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservation en Mairie de Flavigny au 03 23 61 13 13. Emplacement 6m gratuit.
Venez chiner à Flavigny. Restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservation en Mairie de Flavigny au 03 23 61 13 13. Emplacement 6m gratuit. .
Rue Saint-Médard Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 13 13 flavigny.beaurain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse the flea market in Flavigny. Food and refreshments available on site.
For more information and reservations, contact the Flavigny Town Hall at 03 23 61 13 13. Free 6-meter booth space.
L’événement Brocante à Flavigny-le-grand-et-Beaurain Flavigny-le-Grand-et-Beaurain a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Thiérache