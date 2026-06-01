Fontaine-lès-Clercs

Brocante à Fontaine-Les-Clercs

Fontaine-lès-Clercs Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez faire de bonnes affaires à la brocante de Fontaine-les-Clercs le dimanche 21 juin 2026 de 8h à 18h.

Renseignement et inscription 06 22 05 98 72.

Venez faire de bonnes affaires à la brocante de Fontaine-les-Clercs le dimanche 21 juin 2026 de 8h à 18h.

Renseignement et inscription 06 22 05 98 72. .

Fontaine-lès-Clercs 02680 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 05 98 72

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English :

Come and make some bargains at the Fontaine-les-Clercs flea market on Sunday June 21, 2026 from 8am to 6pm.

Information and registration: 06 22 05 98 72.

L’événement Brocante à Fontaine-Les-Clercs Fontaine-lès-Clercs a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois