Brocante à Fontaine-Les-Clercs Fontaine-lès-Clercs
Brocante à Fontaine-Les-Clercs Fontaine-lès-Clercs dimanche 21 juin 2026.
Fontaine-lès-Clercs
Brocante à Fontaine-Les-Clercs
Fontaine-lès-Clercs Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez faire de bonnes affaires à la brocante de Fontaine-les-Clercs le dimanche 21 juin 2026 de 8h à 18h.
Renseignement et inscription 06 22 05 98 72.
Venez faire de bonnes affaires à la brocante de Fontaine-les-Clercs le dimanche 21 juin 2026 de 8h à 18h.
Renseignement et inscription 06 22 05 98 72. .
Fontaine-lès-Clercs 02680 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 05 98 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and make some bargains at the Fontaine-les-Clercs flea market on Sunday June 21, 2026 from 8am to 6pm.
Information and registration: 06 22 05 98 72.
L’événement Brocante à Fontaine-Les-Clercs Fontaine-lès-Clercs a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois