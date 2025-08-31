Brocante à Grâne Grane
Brocante à Grâne Grane dimanche 31 août 2025.
Brocante à Grâne
Place du Champs de Mars Grane Drôme
Début : Dimanche 2025-08-31 07:00:00
fin : 2025-08-31 16:00:00
2025-08-31
Il s’agit de notre brocante de l’été De grande renommée dans la région voir plus, elle est organisée par les bénévoles de l’Association Grâne Initiatives.
Place du Champs de Mars Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 66 08 sigrane@orange.fr
English :
This is our summer flea market: renowned throughout the region and beyond, it is organized by volunteers from the Association Grâne Initiatives.
German :
Dieser Flohmarkt ist in der ganzen Region bekannt und wird von den Freiwilligen des Vereins « Grâne Initiatives » organisiert.
Italiano :
Si tratta del nostro mercatino delle pulci estivo, che gode di grande fama nella regione e non solo, organizzato dai volontari dell’Associazione Iniziative Grâne.
Espanol :
Se trata de nuestro mercadillo de verano, que goza de gran reputación en la región y fuera de ella. Lo organizan voluntarios de la Asociación de Iniciativas de Grâne.
L’événement Brocante à Grâne Grane a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme