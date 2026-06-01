Hargicourt

Brocante à Hargicourt

Hargicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le dimanche 28 juin 2026, venez faire de bonnes affaires lors de la brocante qui aura lieu à Hargicourt !

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions en Mairie 03 23 09 58 03

Ou part SMS au 06 14 41 22 34

Le dimanche 28 juin 2026, venez faire de bonnes affaires lors de la brocante qui aura lieu à Hargicourt !

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions en Mairie 03 23 09 58 03

Ou part SMS au 06 14 41 22 34 .

Hargicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 58 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, June 28, 2026, come find some great deals at the flea market in Hargicourt!

Food and drinks available on site.

Register at City Hall: 03 23 09 58 03

Or by text message to: 06 14 41 22 34

L’événement Brocante à Hargicourt Hargicourt a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Saint-Quentinois