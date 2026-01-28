Brocante à Houlgate Rue du Général Leclerc Houlgate
Brocante à Houlgate Rue du Général Leclerc Houlgate dimanche 8 mars 2026.
Brocante à Houlgate
Rue du Général Leclerc Parking du Jardin des roses Houlgate Calvados
Début : 2026-03-08 07:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08 2026-04-05 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13
Tous les 2e dimanches du mois, cette brocante professionnelle vous offre l’occasion de dénicher de bonnes affaires !
Rue du Général Leclerc Parking du Jardin des roses Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 66 82 09 41
English : Brocante à Houlgate
Every 2nd Sunday of the month, this professional flea market offers you the opportunity to unearth bargains!
L’événement Brocante à Houlgate Houlgate a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Normandie Pays d’Auge