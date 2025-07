Brocante à Ineuil Ineuil

Brocante à Ineuil Ineuil dimanche 3 août 2025.

Brocante à Ineuil

bourg Ineuil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 06:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Venez chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale à Ineuil

Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été à Ineuil ! Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. Profitez d’un bon repas ou d’une boisson fraîche, entre deux trouvailles.

Un moment parfait à passer en famille ou entre amis, au cœur de notre joli village berrichon. .

bourg Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 73 89 34

English :

Come bargain hunting in a friendly atmosphere in Ineuil

German :

Kommen Sie zum Stöbern und Schnäppchen machen in einer freundlichen Atmosphäre in Ineuil

Italiano :

Venite a caccia di occasioni in un’atmosfera amichevole a Ineuil

Espanol :

Venga a buscar gangas en un ambiente agradable en Ineuil

L’événement Brocante à Ineuil Ineuil a été mis à jour le 2025-07-23 par OT CHATEAUMEILLANT