Brocante à la Halle de Sézanne

Place Docteur Huguier La Halle Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Le Secours Populaire de Sézanne organise une brocante sous la Halle de Sézanne le samedi 28 mars 2026 de 9h à 18h et le dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h.Tout public

Le Secours Populaire de Sézanne organise une brocante sous la Halle de Sézanne le samedi 28 mars 2026 de 9h à 18h et le dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h.

Venez chiner et dénicher de belles trouvailles parmi le luminaire, le mobilier, la décoration ou encore les arts de la table. Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant une action solidaire. .

Place Docteur Huguier La Halle Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 56 33

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English : Brocante à la Halle de Sézanne

Secours Populaire de Sézanne is organizing a flea market under the Sézanne Halle on Saturday, March 28, 2026 from 9am to 6pm and on Sunday, March 29, 2026 from 10am to 5pm.

L’événement Brocante à la Halle de Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région