Brocante à la Minoterie de Penzé Taulé

Brocante à la Minoterie de Penzé

Minoterie de Penzé Taulé Finistère

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Collectionneurs, chineurs, curieux, amateurs de bonnes affaires et promeneurs, venez découvrir la BROCANTE-VIDE GRENIER éphémère à la MINOTERIE DE PENZÉ.

Dans une vaste salle, vous trouverez un large choix d’objets du siècle dernier mais aussi des fripes, des livres, de la déco, des jouets et milles autres choses. .

Minoterie de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 80 71 75 91

