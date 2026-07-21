AGENDA · Laissey
Brocante à Laissey Place de la Gare Laissey
dimanche 30 août 2026 · Place de la Gare · Laissey
Informations pratiques
Laissey
Brocante à Laissey
Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante à Laissey.
Formulaire d’inscription au musée Bost et de l’Outil et prochainement à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois. .
Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18
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English : Brocante à Laissey
L’événement Brocante à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS