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AGENDA · Laissey

Brocante à Laissey Place de la Gare Laissey

dimanche 30 août 2026 · Place de la Gare · Laissey

Brocante à Laissey Place de la Gare Laissey

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Place de la Gare
Adresse
Place Colonel Boillot
Ville
25820 Laissey
Département
Doubs
Tarif

Laissey

Brocante à Laissey

Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Brocante à Laissey.
Formulaire d’inscription au musée Bost et de l’Outil et prochainement à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois.   .

Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18 

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English : Brocante à Laissey

L’événement Brocante à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS