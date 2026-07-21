Brocante à Laissey Place de la Gare Laissey

Informations pratiques

Laissey

Brocante à Laissey

Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante à Laissey.

Formulaire d’inscription au musée Bost et de l’Outil et prochainement à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois. .

Place de la Gare Place Colonel Boillot Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante à Laissey

L’événement Brocante à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS