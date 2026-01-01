Brocante à Laon (Boulodrome) Laon
Brocante à Laon (Boulodrome) Laon dimanche 11 janvier 2026.
Brocante à Laon (Boulodrome)
Avenue Charles de Gaulle Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-11 08:00:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-11
La première grande brocante (couverte et chauffée) de l’année à Laon !
Brocante couverte organisée par l’Union Sportive Laonnoise (USL)
200-300 exposants buvette et restauration
RV au Boulodrome de 8h à 18h ! .
Avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 46 75 84
English :
Laon’s first big flea market (covered and heated) of the year!
