Brocante à Laon (ville basse) Laon
38 Rue Marguerite Clerbout Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 17:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Brocante organisée par le Centre de soins Les Tuileries
Nombre exposants NC / restauration
RV aux Tuileries de 10h30 à 17h30 !
38 Rue Marguerite Clerbout Laon 02000 Aisne Hauts-de-France animation@ch-laon.fr
English :
Flea market organized by Centre de soins Les Tuileries
Number of exhibitors NC / catering
See you at Les Tuileries from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.!
German :
Flohmarkt, organisiert vom Pflegezentrum Les Tuileries
Anzahl der Aussteller NC / Verpflegung
RV aux Tuileries von 10:30 bis 17:30 Uhr!
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal centro di cura Les Tuileries
Numero di espositori NC / ristorazione
Ci vediamo alle Tuileries dalle 10.30 alle 17.30!
Espanol :
Rastro organizado por el centro de asistencia Les Tuileries
Número de expositores NC / catering
¡Nos vemos en Les Tuileries de 10.30 a 17.30 h!
