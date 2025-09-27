Brocante à Laon (ville basse) Laon

Brocante à Laon (ville basse) Laon samedi 27 septembre 2025.

Brocante à Laon (ville basse)

38 Rue Marguerite Clerbout Laon Aisne

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Brocante organisée par le Centre de soins Les Tuileries

Nombre exposants NC / restauration

RV aux Tuileries de 10h30 à 17h30 !

38 Rue Marguerite Clerbout Laon 02000 Aisne Hauts-de-France animation@ch-laon.fr

English :

Flea market organized by Centre de soins Les Tuileries

Number of exhibitors NC / catering

See you at Les Tuileries from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.!

German :

Flohmarkt, organisiert vom Pflegezentrum Les Tuileries

Anzahl der Aussteller NC / Verpflegung

RV aux Tuileries von 10:30 bis 17:30 Uhr!

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal centro di cura Les Tuileries

Numero di espositori NC / ristorazione

Ci vediamo alle Tuileries dalle 10.30 alle 17.30!

Espanol :

Rastro organizado por el centro de asistencia Les Tuileries

Número de expositores NC / catering

¡Nos vemos en Les Tuileries de 10.30 a 17.30 h!

