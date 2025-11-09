Brocante à Laon (ville basse) Laon
Brocante à Laon (ville basse)
Rue Pierre Timbaud Laon Aisne
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
2025-11-09 2025-11-11
Brocante organisée par l’association Saint-Marcel
Moins de 50 exposants / restauration (gaufres maison) et buvette sur place / vente réservée à l’association
RV au gymnase Gilbert-Lavoine de 9h à 17h !
Rue Pierre Timbaud Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 76 23 65 benoite.labousse@sfr.fr
L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon