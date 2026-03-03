Brocante à Laon (ville basse) Laon

Brocante à Laon (ville basse)

Place Victor Hugo Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Brocante organisée par Poker Club Laonnois

50-100 exposants buvette et restauration sur place

RV aux Halles de Laon de 6h à 19h !

Place Victor Hugo Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 81 10 32 51

English :

Flea market organized by Poker Club Laonnois

50-100 exhibitors refreshment stalls and on-site catering

See you at Les Halles de Laon from 6 a.m. to 7 p.m.!

