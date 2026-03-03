Brocante à Laon (ville basse) Laon
Brocante à Laon (ville basse) Laon dimanche 12 avril 2026.
Brocante à Laon (ville basse)
Place Victor Hugo Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
2026-04-12
Brocante organisée par Poker Club Laonnois
50-100 exposants buvette et restauration sur place
RV aux Halles de Laon de 6h à 19h !
Brocante organisée par Poker Club Laonnois
50-100 exposants buvette et restauration sur place
RV aux Halles de Laon de 6h à 19h !
Place Victor Hugo Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 81 10 32 51
English :
Flea market organized by Poker Club Laonnois
50-100 exhibitors refreshment stalls and on-site catering
See you at Les Halles de Laon from 6 a.m. to 7 p.m.!
