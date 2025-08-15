Brocante à Le Verguier Le Verguier

Brocante à Le Verguier

Le Verguier Aisne

Début : 2025-08-15 08:00:00
fin : 2025-08-15 18:00:00

Venez participer à la brocante qui aura lieu le vendredi 15 août à Le Verguier !
Ouvert de 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place.

Emplacement gratuit, neufs et alimentaire refusés.
Renseignements au 06 83 49 83 40. 0  .

Le Verguier 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 83 49 83 40 

