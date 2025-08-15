Brocante à Le Verguier Le Verguier
Brocante à Le Verguier Le Verguier vendredi 15 août 2025.
Brocante à Le Verguier
Le Verguier Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 08:00:00
fin : 2025-08-15 18:00:00
Date(s) :
2025-08-15
Venez participer à la brocante qui aura lieu le vendredi 15 août à Le Verguier !
Ouvert de 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement gratuit, neufs et alimentaire refusés.
Renseignements au 06 83 49 83 40. 0 .
Le Verguier 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 83 49 83 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante à Le Verguier Le Verguier a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois