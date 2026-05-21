Lérouville

Brocante à Lérouville

Lérouville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

0 .

Lérouville 55200 Meuse Grand Est +33 6 44 21 61 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante à Lérouville Lérouville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS