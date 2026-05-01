Brocante à Levergies Levergies
Brocante à Levergies Levergies dimanche 24 mai 2026.
Levergies
Brocante à Levergies
Rue Marie Trocmé Levergies Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Foyer rural de Levergies organise une brocante le dimanche 24 mai 2026 de 8h à 18h.
Rendez-vous à la salle des fêtes rue Marie Trocmé.
Le Foyer rural de Levergies organise une brocante le dimanche 24 mai 2026 de 8h à 18h.
Rendez-vous à la salle des fêtes rue Marie Trocmé. .
Rue Marie Trocmé Levergies 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 01 79 21
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English :
The Foyer rural de Levergies is organizing a flea market on Sunday May 24, 2026 from 8am to 6pm.
Meet at the salle des fêtes in rue Marie Trocmé.
L’événement Brocante à Levergies Levergies a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois