Levergies

Brocante à Levergies

Rue Marie Trocmé Levergies Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Foyer rural de Levergies organise une brocante le dimanche 24 mai 2026 de 8h à 18h.

Rendez-vous à la salle des fêtes rue Marie Trocmé.

Le Foyer rural de Levergies organise une brocante le dimanche 24 mai 2026 de 8h à 18h.

Rendez-vous à la salle des fêtes rue Marie Trocmé. .

Rue Marie Trocmé Levergies 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 01 79 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer rural de Levergies is organizing a flea market on Sunday May 24, 2026 from 8am to 6pm.

Meet at the salle des fêtes in rue Marie Trocmé.

L’événement Brocante à Levergies Levergies a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois