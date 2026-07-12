Brocante à Lugny Lugny
samedi 29 août 2026 · Lugny
Informations pratiques
Lugny
Brocante à Lugny
Lugny Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre de la fête annuelle, une brocante est organisée à partir de 7 h. Emplacement gratuit. Réservation au 06 21 24 24 05.
Dans le cadre de la fête annuelle, une brocante est organisée à partir de 7 h. Emplacement gratuit. Réservation au 06 21 24 24 05. .
Lugny 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 24 24 05
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English :
As part of the annual festival, a flea market will be held starting at 7 a.m. Free space. Reservations: 06 21 24 24 05.
L’événement Brocante à Lugny Lugny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache
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