Informations pratiques

Lugny

Brocante à Lugny

Lugny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre de la fête annuelle, une brocante est organisée à partir de 7 h. Emplacement gratuit. Réservation au 06 21 24 24 05.

Dans le cadre de la fête annuelle, une brocante est organisée à partir de 7 h. Emplacement gratuit. Réservation au 06 21 24 24 05. .

Lugny 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 24 24 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the annual festival, a flea market will be held starting at 7 a.m. Free space. Reservations: 06 21 24 24 05.

L’événement Brocante à Lugny Lugny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache