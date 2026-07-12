Informations pratiques

Luzoir

Brocante à Luzoir

Luzoir Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le village de Luzoir organise sa brocante. Emplacement gratuit sur réservation.

Le village de Luzoir organise sa brocante. Emplacement gratuit sur réservation. .

Luzoir 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 50 60 14 29

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English :

The village of Luzoir is hosting its flea market. Free spaces are available by reservation.

L’événement Brocante à Luzoir Luzoir a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache