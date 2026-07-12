AGENDA · Luzoir
Brocante à Luzoir Luzoir
samedi 15 août 2026 · Luzoir
Informations pratiques
Luzoir
Brocante à Luzoir
Luzoir Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le village de Luzoir organise sa brocante. Emplacement gratuit sur réservation.
Le village de Luzoir organise sa brocante. Emplacement gratuit sur réservation. .
Luzoir 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 50 60 14 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village of Luzoir is hosting its flea market. Free spaces are available by reservation.
L’événement Brocante à Luzoir Luzoir a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache