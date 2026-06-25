Brocante à Millam Rue de l’Église Millam

Millam

Brocante à Millam

Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Grande brocante organisée par l’APE.

Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM

Grande brocante organisée par l’APE.

Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM .

Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 84 82 40 12

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English :

Large flea market organized by the APE.

Food available on site: string-roasted pork by Millam Pack Ovalie and sandwiches by the USLM

L’événement Brocante à Millam Millam a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme