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Brocante à Millam Rue de l’Église Millam

Brocante à Millam Rue de l’Église Millam dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Rue de Merckeghem
Ville
59143 Millam
Département
Nord
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif

Millam

Brocante à Millam

Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Grande brocante organisée par l’APE.
Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM
Grande brocante organisée par l’APE.
Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM   .

Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 84 82 40 12 

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English :

Large flea market organized by the APE.
Food available on site: string-roasted pork by Millam Pack Ovalie and sandwiches by the USLM

L’événement Brocante à Millam Millam a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme