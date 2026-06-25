Brocante à Millam Rue de l’Église Millam
Brocante à Millam Rue de l’Église Millam dimanche 19 juillet 2026.
Millam
Brocante à Millam
Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Grande brocante organisée par l’APE.
Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM
Grande brocante organisée par l’APE.
Restauration sur place cochon grillé à la ficelle par Millam Pack Ovalie et sandwichs par l’USLM .
Rue de l’Église Rue de Merckeghem Millam 59143 Nord Hauts-de-France +33 6 84 82 40 12
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English :
Large flea market organized by the APE.
Food available on site: string-roasted pork by Millam Pack Ovalie and sandwiches by the USLM
L’événement Brocante à Millam Millam a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme