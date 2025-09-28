Brocante à Montchevreuil (Bachivillers) Montchevreuil

Brocante à Montchevreuil (Bachivillers) Montchevreuil dimanche 28 septembre 2025.

Brocante à Montchevreuil (Bachivillers)

rue du moulin Montchevreuil Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Brocante organisé par le Comité des fêtes de Bachivillers

Ouverture au public de 8h30 à 17h30

Situé dans les rues du Moulin et de Candy 60240 Bachivillers (Commune de Montchevreuil)

Inscription par mail cdfbachivillers@outlook.com

Bulletin d’inscription sur le site Brocabrac

2€/ml

Réunion d’information et d’inscription le samedi 06 septembre de 9h à 12h .

rue du moulin Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr

