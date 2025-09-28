Brocante à Montchevreuil (Bachivillers) Montchevreuil
Brocante à Montchevreuil (Bachivillers) Montchevreuil dimanche 28 septembre 2025.
Brocante à Montchevreuil (Bachivillers)
rue du moulin Montchevreuil Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28 17:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Brocante organisé par le Comité des fêtes de Bachivillers
Ouverture au public de 8h30 à 17h30
Situé dans les rues du Moulin et de Candy 60240 Bachivillers (Commune de Montchevreuil)
Inscription par mail cdfbachivillers@outlook.com
Bulletin d’inscription sur le site Brocabrac
2€/ml
Réunion d’information et d’inscription le samedi 06 septembre de 9h à 12h .
rue du moulin Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante à Montchevreuil (Bachivillers) Montchevreuil a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre