Brocante à Montpothier Montpothier

Centre du village Montpothier Aube

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Le 24 aout 2025

Brocante de Montpothier organisée par le comité des fêtes de Montpothier, rendez-vous au centre du village !

– 1 euro les 4 premiers mètres + 1 voiture

– 1 euro le mètre supplémentaire

– Arrivée des exposants entre 6h et 7h

– Buvette et restauration sur place .

Centre du village Montpothier 10400 Aube Grand Est +33 6 82 52 87 43 cfamontpothier@gmail.com

