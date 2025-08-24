Brocante à Montpothier Montpothier
Brocante à Montpothier Montpothier dimanche 24 août 2025.
Brocante à Montpothier
Centre du village Montpothier Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Le 24 aout 2025
Brocante de Montpothier organisée par le comité des fêtes de Montpothier, rendez-vous au centre du village !
– 1 euro les 4 premiers mètres + 1 voiture
– 1 euro le mètre supplémentaire
– Arrivée des exposants entre 6h et 7h
– Buvette et restauration sur place .
Centre du village Montpothier 10400 Aube Grand Est +33 6 82 52 87 43 cfamontpothier@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante à Montpothier Montpothier a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise