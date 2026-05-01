Morcourt

Brocante à Morcourt

Morcourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le comité des fêtes de Morcourt organise sa traditionnelle brocante le lundi 25 mai 2026 dès 8 h au cœur du village.

Informations et réservations au 07 50 42 25 84

comitedesfetesdemorcourt@gmail.com

Le comité des fêtes de Morcourt organise sa traditionnelle brocante le lundi 25 mai 2026 dès 8 h au cœur du village.

Informations et réservations au 07 50 42 25 84

comitedesfetesdemorcourt@gmail.com .

Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 50 42 25 84 comitedesfetesdemorcourt@gmail.com

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English :

Morcourt’s Comité des fêtes is organizing its traditional brocante on Monday May 25, 2026 from 8 am in the heart of the village.

Information and bookings on 07 50 42 25 84

comitedesfetesdemorcourt@gmail.com

L’événement Brocante à Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Saint-Quentinois