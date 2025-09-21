Brocante à Neuville Saint-Amand Neuville-Saint-Amand
Neuville-Saint-Amand
21 septembre 2025
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez participer à la brocante organisée par le comité des Fêtes de Neuville Saint-Amand le dimanche 21 Septembre !
3€ les 5 mètres pour les habitants, 5€ pour les extérieurs.
Renseignements au 06 84 00 88 95. 0 .
Neuville-Saint-Amand 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 00 88 95
