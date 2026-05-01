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Brocante à Orgeval Orgeval

Brocante à Orgeval Orgeval dimanche 24 mai 2026.

Ville : 02860 Orgeval

Département : Aisne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Orgeval

Brocante à Orgeval

Orgeval Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:30:00
fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A 7 min du Center Parcs !
Brocante organisée par l’association Les Cabots d’Orgeval
Moins de 50 exposants buvette et restauration

RV dans la Grand Rue de 7h30 à 22h !   .

Orgeval 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 27 99 48 

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English :

Just 7 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Orgeval Orgeval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon