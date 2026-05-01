Brocante à Orgeval Orgeval
Brocante à Orgeval Orgeval dimanche 24 mai 2026.
Orgeval
Brocante à Orgeval
Orgeval Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:30:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A 7 min du Center Parcs !
Brocante organisée par l’association Les Cabots d’Orgeval
Moins de 50 exposants buvette et restauration
RV dans la Grand Rue de 7h30 à 22h ! .
Orgeval 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 27 99 48
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English :
Just 7 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante à Orgeval Orgeval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon