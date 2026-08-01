Brocante à Plomion Plomion
samedi 22 août 2026 · Plomion
Informations pratiques
Plomion
Brocante à Plomion
Plomion Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 06:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez chiner à la brocante de Plomion dans le cadre de la fête communale du 22 août au 24 août. Manèges et restauration sur place. Emplacement gratuit.
Venez chiner à la brocante de Plomion dans le cadre de la fête communale du 22 août au 24 août. Manèges et restauration sur place. Emplacement gratuit. .
Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 68 03 20
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English :
Come browse the Plomion flea market as part of the town festival from August 22 to August 24. Amusement rides and food vendors on site. Free parking.
L’événement Brocante à Plomion Plomion a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache