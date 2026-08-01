Informations pratiques

Plomion

Brocante à Plomion

Plomion Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 06:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez chiner à la brocante de Plomion dans le cadre de la fête communale du 22 août au 24 août. Manèges et restauration sur place. Emplacement gratuit.

Venez chiner à la brocante de Plomion dans le cadre de la fête communale du 22 août au 24 août. Manèges et restauration sur place. Emplacement gratuit. .

Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 68 03 20

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English :

Come browse the Plomion flea market as part of the town festival from August 22 to August 24. Amusement rides and food vendors on site. Free parking.

L’événement Brocante à Plomion Plomion a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache