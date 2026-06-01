Pontru

Brocante à Pontru

Pontru Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

C’est jour de brocante à Pontru le dimanche 14 juin !

Tarif

– 5 mètres gratuits pour les gens de Pontru

– 5€ les 5 mètres pour particuliers

– 30€ les 10 mètres pour les professionnels

Inscription obligatoire avant le 7 juin, au 07 86 88 03 52

Organisé par l’association Pontru loisirs.

C’est jour de brocante à Pontru le dimanche 14 juin !

Tarif

– 5 mètres gratuits pour les gens de Pontru

– 5€ les 5 mètres pour particuliers

– 30€ les 10 mètres pour les professionnels

Inscription obligatoire avant le 7 juin, au 07 86 88 03 52

Organisé par l’association Pontru loisirs. .

Pontru 02490 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 88 03 52

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English :

It’s flea market day in Pontru on Sunday June 14!

Price

– 5 meters free for Pontru residents

– 5? per 5 meters for individuals

– 30? per 10 meters for professionals

Registration required before June 7, on 07 86 88 03 52

Organized by the Pontru loisirs association.

L’événement Brocante à Pontru Pontru a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois