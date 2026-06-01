Brocante à Pontru Pontru
Brocante à Pontru Pontru dimanche 14 juin 2026.
Pontru
Brocante à Pontru
Pontru Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
C’est jour de brocante à Pontru le dimanche 14 juin !
Tarif
– 5 mètres gratuits pour les gens de Pontru
– 5€ les 5 mètres pour particuliers
– 30€ les 10 mètres pour les professionnels
Inscription obligatoire avant le 7 juin, au 07 86 88 03 52
Organisé par l’association Pontru loisirs.
C’est jour de brocante à Pontru le dimanche 14 juin !
Tarif
– 5 mètres gratuits pour les gens de Pontru
– 5€ les 5 mètres pour particuliers
– 30€ les 10 mètres pour les professionnels
Inscription obligatoire avant le 7 juin, au 07 86 88 03 52
Organisé par l’association Pontru loisirs. .
Pontru 02490 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 88 03 52
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English :
It’s flea market day in Pontru on Sunday June 14!
Price
– 5 meters free for Pontru residents
– 5? per 5 meters for individuals
– 30? per 10 meters for professionals
Registration required before June 7, on 07 86 88 03 52
Organized by the Pontru loisirs association.
L’événement Brocante à Pontru Pontru a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois