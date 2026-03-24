Brocante à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Brocante à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque dimanche 12 avril 2026.
Brocante à Puy-l’Evêque
Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Cette brocante se déroulera en extérieur avec également un vide grenier
Cette brocante se déroulera en extérieur avec également un vide grenier. Une centaine d'exposants attendus.
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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41
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English :
This flea market will take place outdoors with a garage sale
L’événement Brocante à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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