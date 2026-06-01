Roupy

Brocante à Roupy

Roupy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le comité des fêtes de Roupy organise une brocante le dimanche 14 juini 2026 à partir de 6h sur la place et dans les rues du village.

Renseignements au 06 68 63 82 52

Présence de Team Quad X’Trem pour des baptêmes de quad.

Le comité des fêtes de Roupy organise une brocante le dimanche 14 juini 2026 à partir de 6h sur la place et dans les rues du village.

Renseignements au 06 68 63 82 52

Présence de Team Quad X’Trem pour des baptêmes de quad. .

Roupy 02590 Aisne Hauts-de-France +33 6 68 63 82 52

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English :

The Comité des fêtes de Roupy is organizing a flea market on Sunday June 14, 2026 from 6am in the village square and streets.

Information on 06 68 63 82 52

Team Quad X’Trem will be on hand for quad bike baptisms.

L’événement Brocante à Roupy Roupy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois