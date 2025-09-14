Brocante à Saint-Victor Saint-Victor

Le Hameau de la Dure Saint-Victor Allier

Début : 2025-09-14 06:00:00

2025-09-14

Brocante organisée par les Gats Do Bourbonnais.

Le Hameau de la Dure Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 90 96

English :

Flea market organized by the Gats Do Bourbonnais.

German :

Trödelmarkt, organisiert von den Gats Do Bourbonnais.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dai Gats Do Bourbonnais.

Espanol :

Mercadillo organizado por los Gats Do Bourbonnais.

L’événement Brocante à Saint-Victor Saint-Victor a été mis à jour le 2025-08-30 par Montluçon Tourisme