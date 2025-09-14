Brocante à Seboncourt Seboncourt
Brocante à Seboncourt Seboncourt dimanche 14 septembre 2025.
Brocante à Seboncourt
Rue de la Vallée Seboncourt Aisne
Tarif : 2 – 2 –
2
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
L’association les amis de l’école organise une brocante le lundi 14 septembre de 9h à 18h.
2€ l’emplacement pour les particuliers, 4€ pour les professionnels ( sans réservation).
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignement au 06 17 26 44 78. 2 .
Rue de la Vallée Seboncourt 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 26 44 78
L’événement Brocante à Seboncourt Seboncourt a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois