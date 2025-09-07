Brocante à Trainel Traînel

Brocante à Trainel Traînel dimanche 7 septembre 2025.

Parc Saint Barthélémy Traînel Aube

Début : 2025-09-07
Le dimanche 7 septembre 2025
Brocante de Trainel organisée par l’amicale des pompiers de Trainel
– 1,50 euro le mètre
– Buvette et restauration sur place   .

Parc Saint Barthélémy Traînel 10400 Aube Grand Est +33 6 95 12 62 79  amicale.cpi.trainel@gmail.com

