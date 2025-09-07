Brocante à Trainel Traînel
Brocante à Trainel Traînel dimanche 7 septembre 2025.
Brocante à Trainel
Parc Saint Barthélémy Traînel Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Le dimanche 7 septembre 2025
Brocante de Trainel organisée par l’amicale des pompiers de Trainel
– 1,50 euro le mètre
– Buvette et restauration sur place .
Parc Saint Barthélémy Traînel 10400 Aube Grand Est +33 6 95 12 62 79 amicale.cpi.trainel@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante à Trainel Traînel a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise