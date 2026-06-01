Brocante à Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont
Brocante à Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont dimanche 14 juin 2026.
Tugny-et-Pont
Brocante à Tugny-et-Pont
Tugny-et-Pont Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
C’est jour de brocante à Tugny et Pont le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h.
Une exposition de l’amicale Motobec’Aisne aura également lieu.
Renseignements et réservation pour les exposants au 06 70 55 69 70.
Emplacement gratuit.
Organisée par Tugny en fête.
C’est jour de brocante à Tugny et Pont le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h.
Une exposition de l’amicale Motobec’Aisne aura également lieu.
Renseignements et réservation pour les exposants au 06 70 55 69 70.
Emplacement gratuit.
Organisée par Tugny en fête. .
Tugny-et-Pont 02640 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 55 69 70
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English :
It’s flea market day in Tugny et Pont on Sunday June 14, 2026 from 8am to 6pm.
There will also be a Motobec’Aisne exhibition.
Information and reservations for exhibitors: 06 70 55 69 70.
Free space.
Organized by Tugny en fête.
L’événement Brocante à Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois