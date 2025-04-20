Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante à Vendôme Vendôme dimanche 16 novembre 2025.

Place du marché couvert Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Salon-brocante.
Brocante à Vendôme. Jouets, meubles, disques, vaisselle, livres, vieux papiers, cartes postales, antiquités, BD…   .

Place du marché couvert Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 10 72 94  cartac@orange.fr

