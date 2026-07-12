Informations pratiques

Vénérolles

Brocante à Vénérolles

Rue du Brûle Vénérolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Avec la Vie associative de Vénérolles dans les rues du brûlé et de la ferme, une brocante est organisée. Emplacement gratuit.

Avec la Vie associative de Vénérolles dans les rues du brûlé et de la ferme, une brocante est organisée. Emplacement gratuit. .

Rue du Brûle Vénérolles 02510 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 61 27

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English :

The V%E9n%E9rolles Community Association is organizing a flea market on Br%FBl%E9 Street and Farm Street. Free booths.

L’événement Brocante à Vénérolles Vénérolles a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache