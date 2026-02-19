Brocante AHM Bussus-Bussuel
Brocante AHM Bussus-Bussuel dimanche 1 mars 2026.
Brocante AHM
2 rue de Bas Bussus-Bussuel Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
A vous agenda ! L’association AHM vous donne rendez-vous
Dimanche 1er mars à la Tondellière
Brocante AHM Bussus-les-Yaucourt
Exposants emplacements à 2,50 € le mètre (tables et chaises comprises) réserver dès maintenant.
Sur place petite restauration et buvette.
Salle chauffée.
Renseignements et inscriptions
06 11 74 79 29 06 23 67 38 28
2 rue de Bas Bussus-Bussuel 80135 Somme Hauts-de-France +33 6 11 74 79 29
English :
To your diary! The AHM association looks forward to seeing you
Sunday March 1 ? at La Tondellière
AHM flea market ? Bussus-les-Yaucourt
Exhibitors: pitches at 2.50? per metre (including tables and chairs) ? book now.
Snacks and refreshments available.
Heated hall.
Information and registration:
06 11 74 79 29 06 23 67 38 28
L’événement Brocante AHM Bussus-Bussuel a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre