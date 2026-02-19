Brocante AHM

2 rue de Bas Bussus-Bussuel Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

A vous agenda ! L’association AHM vous donne rendez-vous

Dimanche 1er mars à la Tondellière

Brocante AHM Bussus-les-Yaucourt

Exposants emplacements à 2,50 € le mètre (tables et chaises comprises) réserver dès maintenant.

Sur place petite restauration et buvette.

Salle chauffée.

Renseignements et inscriptions

06 11 74 79 29 06 23 67 38 28

2 rue de Bas Bussus-Bussuel 80135 Somme Hauts-de-France +33 6 11 74 79 29

English :

To your diary! The AHM association looks forward to seeing you

Sunday March 1 ? at La Tondellière

AHM flea market ? Bussus-les-Yaucourt

Exhibitors: pitches at 2.50? per metre (including tables and chairs) ? book now.

Snacks and refreshments available.

Heated hall.

Information and registration:

06 11 74 79 29 06 23 67 38 28

L’événement Brocante AHM Bussus-Bussuel a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre