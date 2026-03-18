Brocante Ancerville
Brocante Ancerville vendredi 1 mai 2026.
Brocante
Ancerville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante, buvette et restauration sur place.
Entrée visiteurs gratuite.Tout public
0 .
Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 7 70 28 53 41
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English :
Flea market, refreshment bar and on-site catering.
Free admission for visitors.
L’événement Brocante Ancerville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE