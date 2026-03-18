Brocante

Ancerville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Brocante, buvette et restauration sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public

0 .

Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 7 70 28 53 41

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English :

Flea market, refreshment bar and on-site catering.

Free admission for visitors.

L’événement Brocante Ancerville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE