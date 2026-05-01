Brocante Andelain Andelain
Brocante Andelain Andelain samedi 23 mai 2026.
Andelain
Brocante Andelain
42 Rue Principale Andelain Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous le Samedi 23 Mai 2026 pour la Brocante d’Andelain de 7h à 18h,
organisé par le comité des fêtes.
Gratuit et ouvert à tous!
Informations: 03.23.56.23.85
Rendez-vous le Samedi 23 Mai 2026 pour la Brocante d’Andelain de 7h à 18h,
organisé par le comité des fêtes.
Gratuit et ouvert à tous!
Informations: 03.23.56.23.85 .
42 Rue Principale Andelain 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 23 85
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English :
See you on Saturday, May 23, 2026 for the Brocante d’Andelain from 7am to 6pm,
organized by the Comité des fêtes.
Free and open to all!
Information: 03.23.56.23.85
L’événement Brocante Andelain Andelain a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur de Picard