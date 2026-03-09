Brocante Andernay

Brocante Andernay 2026-08-23

Brocante Andernay dimanche 23 août 2026.

Brocante

Andernay Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Brocante vide-greniers dans les rues du village.
Restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public


Andernay 55800 Meuse Grand Est   comitedesfetesandernay@gmail.com

English :

Flea market and garage sale in the village streets.
Catering on site.
Free admission.

L’événement Brocante Andernay a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE

