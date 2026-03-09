Brocante

Andernay Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2026-08-23

Brocante vide-greniers dans les rues du village.

Restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

Andernay 55800 Meuse Grand Est comitedesfetesandernay@gmail.com

English :

Flea market and garage sale in the village streets.

Catering on site.

Free admission.

L’événement Brocante Andernay a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE