Brocante Andernay dimanche 23 août 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
2026-08-23
Brocante vide-greniers dans les rues du village.
Restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
Andernay 55800 Meuse Grand Est comitedesfetesandernay@gmail.com
English :
Flea market and garage sale in the village streets.
Catering on site.
Free admission.
L’événement Brocante Andernay a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE