BROCANTE ANNUELLE de l’ACL La Ferté-Milon
BROCANTE ANNUELLE de l’ACL La Ferté-Milon dimanche 13 septembre 2026.
La Ferté-Milon
BROCANTE ANNUELLE de l’ACL
Place du Port au Blé La Ferté-Milon Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante dans espace ombragé le long du canal de l’Ourcq à la Ferté-Milon.
Buvette et restauration sur place
Brocante dans espace ombragé le long du canal de l’Ourcq à la Ferté-Milon.
Buvette et restauration sur place .
Place du Port au Blé La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 77 42 lafertemilon.acl@orange.fr
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English :
Flea market in a shaded area along the Ourcq Canal in La Ferté-Milon.
Refreshments and food available on site
L’événement BROCANTE ANNUELLE de l’ACL La Ferté-Milon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois