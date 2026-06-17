La Ferté-Milon

BROCANTE ANNUELLE de l’ACL

Place du Port au Blé La Ferté-Milon Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante dans espace ombragé le long du canal de l’Ourcq à la Ferté-Milon.

Buvette et restauration sur place

Brocante dans espace ombragé le long du canal de l’Ourcq à la Ferté-Milon.

Buvette et restauration sur place .

Place du Port au Blé La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 77 42 lafertemilon.acl@orange.fr

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English :

Flea market in a shaded area along the Ourcq Canal in La Ferté-Milon.

Refreshments and food available on site

L’événement BROCANTE ANNUELLE de l’ACL La Ferté-Milon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois