Grugies

Brocante annuelle Grugies Basket-Ball

Grugies Aisne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Club de basket-ball de Gruggies organise sa brocante annuelle le dimanche 24 mai !

Rendez-vous au parking de la salle des peupliers entre 7h et 18h.

Réservation au 07 63 00 34 59.

Tarifs

– 1 mètre 1,50€

– 3 mètres 4€

Le Club de basket-ball de Gruggies organise sa brocante annuelle le dimanche 24 mai !

Rendez-vous au parking de la salle des peupliers entre 7h et 18h.

Réservation au 07 63 00 34 59.

Tarifs

– 1 mètre 1,50€

– 3 mètres 4€ .

Grugies 02680 Aisne Hauts-de-France +33 7 63 00 34 59

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English :

The Gruggies Basketball Club is organizing its annual flea market on Sunday, May 24!

Meet at the salle des peupliers parking lot between 7am and 6pm.

Bookings on 07 63 00 34 59.

Prices

– 1 meter 1.50?

– 3 meters 4?

L’événement Brocante annuelle Grugies Basket-Ball Grugies a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois