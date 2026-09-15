Informations pratiques

Le Blanc

Brocante, antiquité et vide-greniers

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-08-01 08:00:00

fin : 2027-08-01 18:00:00

Date(s) :

2027-08-01

Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers.

33ème brocante, espace antiquités, vide-greniers et bourse auto-moto rétro dans les rues du centre-ville. .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 26 61 contact@frery.eu

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English :

Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale.

L’événement Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne