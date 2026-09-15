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AGENDA · Le Blanc

Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc

dimanche 1 août 2027 · Le Blanc

Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc

Informations pratiques

Début
dimanche 1 août 2027
Fin
dimanche 1 août 2027
Heure de début
08:00:00
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Brocante, antiquité et vide-greniers

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-08-01 08:00:00
fin : 2027-08-01 18:00:00

Date(s) :
2027-08-01

Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers.
33ème brocante, espace antiquités, vide-greniers et bourse auto-moto rétro dans les rues du centre-ville.   .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 26 61  contact@frery.eu

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English :

Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale.

L’événement Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne

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