Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc
dimanche 1 août 2027 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Brocante, antiquité et vide-greniers
Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-08-01 08:00:00
fin : 2027-08-01 18:00:00
Date(s) :
2027-08-01
Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers.
33ème brocante, espace antiquités, vide-greniers et bourse auto-moto rétro dans les rues du centre-ville. .
Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 26 61 contact@frery.eu
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English :
Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale.
L’événement Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne
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