BROCANTE ANTIQUITÉ sous les halles Merville-Franceville-Plage

sous les halles Place de la plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-07-16 08:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

2025-07-16

Une brocante organisée par 8 professionnels, qui vous proposent des antiquités. Vous aimez chiner ? Cette journée est faite pour vous !

sous les halles Place de la plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

English : BROCANTE ANTIQUITÉ

A flea market organized by 8 professionals, selling antiques. Do you like antiques? This is the day for you!

German : BROCANTE ANTIQUITÉ

Ein Trödelmarkt, der von 8 Fachleuten organisiert wird, die Ihnen Antiquitäten anbieten. Sie lieben es, zu stöbern? Dann ist dieser Tag genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Un mercatino delle pulci organizzato da 8 professionisti, che vendono oggetti d’antiquariato. Vi piace l’antiquariato? Allora questa è la giornata che fa per voi!

Espanol :

Un mercadillo organizado por 8 profesionales de la venta de antigüedades. ¿Le gustan las antigüedades? Entonces, ¡este es su día!

