Brocante Antiquités Multi collections Salle des fêtes et extérieurs La Clayette

Brocante Antiquités Multi collections Salle des fêtes et extérieurs La Clayette samedi 7 mars 2026.

Brocante Antiquités Multi collections

Salle des fêtes et extérieurs 80 Rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-07

BROCANTE ANTIQUITÉS MULTI COLLECTION DE LA CLAYETTE
Le Week-end du 7 et 8 Mars 2026
Organisé par le RAF

Salle des Fêtes et extérieur
Extérieur 4 € le ml (1 jour) 6 € le ml (2 jours)
Intérieur 12 € le ml (2 jours)

Salle des fêtes et extérieurs 80 Rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 25 12 74 

