Brocante Antiquités Multi collections Salle des fêtes et extérieurs La Clayette

BROCANTE ANTIQUITÉS MULTI COLLECTION DE LA CLAYETTE
Le Week-end du 7 et 8 Mars 2026
Organisé par le RAF
Salle des Fêtes et extérieur
Extérieur 4 € le ml (1 jour) 6 € le ml (2 jours)
Intérieur 12 € le ml (2 jours)
Salle des fêtes et extérieurs 80 Rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 25 12 74
