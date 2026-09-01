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AGENDA · Argenton-sur-Creuse

Brocante Argenton-sur-Creuse

dimanche 27 septembre 2026 · Argenton-sur-Creuse

Brocante Argenton-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
37 Rue des Chambons
Ville
36200 Argenton-sur-Creuse
Département
Indre
Tarif

Argenton-sur-Creuse

Brocante

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide grenier au camping Les Chambons.
Le camping des Chambons vous propose un vide grenier.   .

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35 

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English :

The Les Chambons campsite is offering an evening and afternoon of egg hunting.

L’événement Brocante Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Creuse

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