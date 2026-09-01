Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Brocante

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide grenier au camping Les Chambons.

Le camping des Chambons vous propose un vide grenier. .

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les Chambons campsite is offering an evening and afternoon of egg hunting.

L’événement Brocante Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Creuse