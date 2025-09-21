Brocante Arzano
Brocante Arzano dimanche 21 septembre 2025.
Brocante
129 Kermenguy Arzano Finistère
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Nombreux tableaux (peinture à l’huile, esquisses, linogravures…), objets anciens (livres, BD, vinyles…), meubles (commode en bois, meubles années 70…), divers (vêtements, autres objets…). .
129 Kermenguy Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 77 44 49 02
L’événement Brocante Arzano a été mis à jour le 2025-09-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS